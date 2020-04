Aproximadamente 20 motoristas de vans escolares fizeram um buzinaço, na manhã desta quinta-feira (30), nas proximidades do Paço Municipal, na Avenida do Cerrado, em Goiânia. O ato foi em protesto a falta de trabalho por conta do decreto do Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que suspende as aulas como uma das medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Os profissionais da categoria também estão pedindo para trabalhar no transporte público em reforço na frota. O ato dos motoristas foi pacífico e não houve confusão.