Cidades Motoristas de transporte escolar protestam em frente à Assembleia Legislativa Pedido é que possam auxiliar no transporte público durante a pandemia. Segunda votação de projeto de lei estava agendada para terça-feira (19), mas não ocorreu

Atualizada às 12h59 Motoristas de transporte escolar se reuniram, na manhã desta quarta-feira (20), em frente à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) cobrando o prosseguimento da tramitação do projeto de lei que autoriza a atuação das vans escolares no transporte público da Região Metropolitana durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto foi aprovado em primeira votação na última quinta-feira (14) e a votação definitiva estava, inicialmente, prevista para a terça-feira (19). ...