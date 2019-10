Cidades Motoristas de transporte escolar clandestino pedem que Prefeitura de Goiânia realize licitação Grupo percorreu algumas ruas da capital e se reuniu na porta do Paço Municipal

Em torno de 30 pessoas participam, na manhã desta segunda-feira (14), de uma manifestação na sede da Prefeitura de Goiânia, no Parque Lozandes. Os motoristas que atuam no transporte clandestino de estudantes na região metropolitana pedem que o Paço faça uma licitação para a categoria. O protesto segue de forma pacífica. A presidente da Associação do Transporte Escola...