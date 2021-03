Cidades Motoristas de transporte e comerciantes da região da 44 protestam em Goiânia O primeiro grupo protesta contra a alta do preço dos combustíveis e o segundo contra as medidas publicadas no novo decreto municipal

Motoristas de transporte por aplicativo realizam, nesta segunda-feira (8), uma carreata contra o alto preço dos combustíveis. O grupo se uniu a comerciantes que protestam contra as medidas de combate à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) publicadas no novo decreto municipal. Ver essa foto no Instagram ...