Cidades Motoristas de aplicativos querem espaço fixo na Rodoviária de Goiânia Depois de discussão que terminou em agressão semana passada, trabalhadores apresentam proposta para atuarem na parte norte do Terminal Rodoviário da capital

Motoristas de aplicativos de transporte de passageiros e taxistas que atuam no Terminal Rodoviário de Goiânia disputam espaço para atendimento a clientes. De um lado, os taxistas reclamam da atuação ilegal dos motoristas de aplicativos que usam o espaço para abordar passageiros, o que contrariaria as regras do serviço. Do outro lado, os motoristas de aplicativo afirmam que são...