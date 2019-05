Vida Urbana Motoristas de aplicativo podem ser incluídos na contribuição do INSS Ministério da Economia estuda edição de decreto para exigir que profissionais da categoria façam inscrição

O Ministério da Economia estuda edição de um decreto para regulamentar a exigência de inscrição de motoristas de aplicativos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Lei 13.640, do ano passado, que regulamentou a profissão, servirá como base para os estudos. A pasta pretende abrir a possibilidade de que o motorista autônomo se inscreva como microempreendedor indivi...