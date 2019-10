Cidades Motoristas de aplicativo pedem reconhecimento facial do passageiro em Goiânia Associação de motoristas afirma que 1.500 motoristas participam da manifestação nas sedes da 99 Pop e da Uber

A principal reivindicação dos motoristas de transporte por aplicativo, em manifestação nesta segunda-feira (28), foi a segurança aos associados em Goiânia. A Associação dos Motoristas por Aplicativos do Estado de Goiás (Amago) estima que 1.500 condutores participaram do ato. A manifestação desta segunda começou às 7h e terminou por volta de 12h56. Os motoristas se reuniram em frente ao Estádio Serra Dourada. De lá, seguiram até as sedes da 99 Pop e Uber, próx...