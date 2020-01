Cidades Motoristas de aplicativo fazem protesto e reivindicam espaço na Rodoviária de Goiânia A manifestação também é contra a taxa abusiva nos aplicativos de transporte, o aumento do combustível e por mais segurança para a categoria

Aproximadamente 100 motoristas de transporte por aplicativos estão reunidos na manhã desta terça-feira (21) em protesto no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás, em Goiânia. Segundo a assessoria de comunicação da Associação dos Motoristas, Miguel Veloso, o ato é para conseguir um espaço na Rodoviária de Goiânia para evitar conflitos com taxist...