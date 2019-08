Cidades Motoristas de aplicativo de Goiânia querem negociar fiscalização de cadastro Prefeitura de Goiânia realiza ação educativa para que condutores e operadoras finalizem registro junto ao Paço Municipal

Assinado em 2017, o decreto de regulamentação do transporte por aplicativo em Goiânia ainda não foi efetivado com fiscalizações sobre empresas e motoristas, em que quase nenhum deles já realizou sequer o cadastro junto ao Paço Municipal. No primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) chegou a autuar duas operadoras de aplicativos ...