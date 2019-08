Cidades Motoristas de ônibus e caminhão estavam acima de velocidade permitida, diz delegada Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (8) no Setor Jardim Presidente. Uma pessoa morreu e 15 pessoas ficaram feridas

O tacógrafo do caminhão envolvido em um acidente no Setor Jardim Presidente, em Goiânia, apontou que o veículo estava trafegando a uma velocidade de 62 km/h enquanto a velocidade permitida na via é de 40 km/h. O ônibus do transporte coletivo também estava acima da velocidade permitida e trafegava a 50 km/h. De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (...