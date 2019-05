Cidades Motoristas da Uber paralisam serviços em Goiânia e realizam manifestação Manifestantes afirmam que ação é em protesto ao preço alto do combustível e a taxa de 45% cobrada no serviço dos profissionais

Cerca de 60 motoristas da Uber paralisaram os serviços na manhã desta quarta-feira (8) em Goiânia. Os motoristas se reuniram no Estádio Serra Dourada na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás e começaram uma carreata que tinha como destino a sede da empresa na capital. Segundo os manifestantes, a ação é em protesto ao preço alto do combustível e a taxa de 45% cobrada n...