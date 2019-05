Cidades Motoristas da Uber de Goiânia aderem à greve mundial e paralisam serviço por 24h nesta quarta (8) O ato é uma forma de retaliação à abertura de capital da Uber na Bolsa de Valores, prevista para ocorrer nesta sexta-feira (10)

A partir da meia noite desta terça-feira (7) até as 23h59 de amanhã (8), motoristas da Uber no Brasil devem desligar o aplicativo como forma de adesão ao protesto internacional contra a empresa. O ato é uma forma de retaliação à abertura de capital da Uber na Bolsa de Valores, prevista para ocorrer nesta sexta-feira (10). A reportagem do POPULAR apurou que ...