Cidades Motoristas da Metrobus suspendem greve até a próxima segunda-feira (20) Decisão foi tomada durante uma tentativa de conciliação na manhã desta terça-feira (14) no no Tribunal Regional do Trabalho

Os motoristas da Metrobus decidiram suspender até a próxima segunda-feira (20) a greve programada para esta quarta-feira (15). A decisão foi tomada durante a manhã desta terça-feira (14) em uma tentativa de conciliação entre os profissionais e a empresa Metrobus no Tribunal Regional do Trabalho, no Setor Bueno, em Goiânia. No encontro, a empresa apresentou um rea...