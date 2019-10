Cidades Motoristas arrecadam dinheiro para traslado de corpo de colega morto a tiros em Goiânia Jovem morava em Goiânia há cerca de quatro anos e será enterrado em São Luís (MA), sua cidade-natal. Carlos Augusto dos Santos tinha 25 anos e foi assassinado ao aceitar uma corrida na noite de domingo (13)

Familiares, amigos e colegas de profissão buscaram arrecadar recursos para conseguir realizar o traslado do corpo do motorista de transporte por aplicativo Carlos Augusto dos Santos, de 25 anos, morto a tiros durante um assalto na noite deste domingo (13). No fim desta segunda-feira (14), eles interromperam o trânsito na Avenida São Paulo, na Setor Vila Brasília, n...