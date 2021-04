Cidades Motoristas anunciam paralisação do transporte coletivo a partir desta sexta (9) na Grande Goiânia Categoria exige a vacinação de cerca de 3,5 mil trabalhadores do setor contra a Covid-19

Motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia anunciaram uma greve para esta sexta-feira (8). A paralisação terá início à meia-noite. O presidente do Sindicato Intermunicipal de Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia (Sindicoletivo), Sérgio Reis, diz que a principal reivindicação da categoria é a vacinação dos motoristas na ati...