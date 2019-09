Cidades Motorista tenta ultrapassar comboio de Sérgio Moro e causa engavetamento na BR-153, em Aparecida Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), mas não há registro de feridos

O motorista de um veículo de passeio tentou ultrapassar o comboio da comitiva do ministro da Justiça, Sergio Moro e causou um engavetamento na BR-153, em Aparecida de Goiânia. O acidente próximo à Enel, em Aparecida de Goiânia e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista dirigia um HB20 e na ultrapassagem causou uma colisão com outros três veículos: u...