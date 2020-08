Cidades Motorista tenta fugir da polícia e cai em ribanceira com carro de luxo lotado com droga em Rio Verde Condutor ainda atropelou uma motociclista durante a fuga no início da tarde desta terça-feira (11)

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta terça-feira (11) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de fugir da abordagem policial com um carro de luxo, atropelar uma motociclista e cair em uma ribanceira com o carro lotado de drogas na BR-060, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A PRF informou que, após informações do serviço de inteligência, policiais rodovi...