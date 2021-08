Cidades Motorista sobrevive após forte batida na traseira de caminhão na GO-210, em Rio Verde Vítima foi levada para atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e veículo ficou totalmente destruído

O motorista de um carro sobreviveu após bater na traseira de um caminhão, na tarde desta segunda-feira (9), na GO-210, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. O veículo de passeio ficou totalmente destruído com a colisão. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local do acidente entrou a vítima já fora do automóvel, retirado por pe...