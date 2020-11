Cidades Motorista sob efeito de “rebite” é flagrado em Rio Verde Ele confirmou que havia tomado quatro comprimidos da droga para permanecer acordado

Motorista de 44 anos flagrado em Rio Verde sob efeito de “rebite” confirmou uso da droga para permanecer acordado durante viagens. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) e o homem, de 44 anos, informou que no percurso de Ponta Porã (MS) até Rio Verde (GO) ele ingeriu quatro comprimidos da anfetamina. O condutor do cam...