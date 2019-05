Cidades Motorista que fugiu de abordagem em Goiânia e matou duas pessoas ficará preso Após a caminhonete cair do barranco, duas das três passageiras que estavam com ele no veículo morreram. Depois de audiência de custódia, nesta tarde, prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva

O motorista da caminhonete que caiu em um barranco na noite de domingo (19) e matou duas pessoas, Lin Waner Garcia de Oliveira, de 32 anos, ficará preso preventivamente. A juíza Maria Umbelina Zorzetti presidiu a audiência de custódia que teve início às 13h30 desta terça-feira (21), no Fórum Criminal de Goiânia, e decidiu pela manutenção da prisão do empresário. No a...