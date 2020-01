Cidades Motorista que atropelou mulher e filha presta depoimento e diz não recordar velocidade que estava Delegada responsável conta que condutora justificou que um motociclista na via a distraiu na hora do acidente que ocorreu no último dia 31 de dezembro do ano passado; Após resultado de perícia caso será concluído

A motorista, de 27 anos, que atropelou uma mulher grávida de cinco meses e a filha de quatro anos, em Goiânia, prestou depoimento na manhã desta quinta-feira (9). A delegada Maíra Bicalho, adjunta na Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) destaca que a condutora não respondeu a qual velocidade estava no dia 31 de dezembro do ano passado, data do atropelamento.“Ela foi quest...