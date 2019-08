Cidades Motorista por aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem em Goiânia; veja vídeo Vítima foi rendida após sair de casa para colocar o lixo do lado de fora

Atualizada às 10h12. O suspeito de estuprar uma jovem dentro de uma kitnet foi preso nesta segunda-feira (6) no setor Americano do Brasil, em Goiânia. O abuso aconteceu quando a vítima, que é de Rio Verde, saiu para colocar o lixo do lado de fora. O crime foi registrado por um circuito de câmeras. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito, que trabalha como ...