Cidades Motorista perde o controle do carro, sai da pista, capota e passageiro morre na GO-070 A vítima ficou presa nas ferragens. O condutor do veículo e outro passageiro tiveram ferimentos leves

Um homem morreu após um capotamento em um trecho da GO-070, que fica no perímetro urbano de Itaguari, na região Noroeste de Goiás, durante a madrugada deste sábado (22). De acordo com informações passadas ao Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O passageiro do banco de trás ficou preso às ferragens e foi resgatado já sem...