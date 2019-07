Cidades Motorista perde o controle da direção e capota o carro em Iporá O condutor ficou ferido após o acidente. Os relatos são de que um animal cruzou a pista

Um motorista perdeu o controle do carro na tarde deste domingo (28) na Avenida Pará, em Iporá, cidade a 226 quilômetros de Goiânia, e capotou o veículo. As informações preliminares são do Corpo de Bombeiros. O condutor informou aos bombeiros que um animal cruzou a pista e ele tentou desviar. Na manobra, ele ainda bateu em uma árvore antes do capotamento. Apesar do sus...