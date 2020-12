Cidades Motorista perde controle do veículo e cai em barranco na GO-112, entre Iaciara e Nova Roma Acidente aconteceu na manhã deste sábado (26) e vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Após perder o controle do veículo e cair em um barranco na G0-112, um condutor ficou ferido e precisou ser retirado do carro pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (26) entre os municípios de Iaciara e Nova Roma. De acordo com a corporação, a vítima estava presa dentro do veículo e foi preciso fazer uma abertura na lataria. Depois de imobilizada, f...