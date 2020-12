Cidades Motorista perde controle do veículo, colide contra árvore e mulher de 23 anos morre em Goiânia Dentro do veículo estavam cinco pessoas, sendo que duas ficaram feridas

Um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (25), deixou uma pessoa morta e duas feridas, na Avenida Anápolis, no Residencial Paulo Estrela, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 4h, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu lateralmente em uma árvore. Dentro do carro, estavam cinco pessoas, sendo que um...