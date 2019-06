Cidades Motorista perde controle de veículo e bate em árvore, em Rubiataba Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no acidente. Corpo de Bombeiros usou serragem para que o combustível do veículo não chegasse a um córrego próximo ao local

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, neste domingo (2), em um acidente de trânsito na GO 434, no município de Rubiataba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu controle do veículo, saiu da pista e bateu em uma árvore. Um dos ocupantes do carro ficou preso nas ferragens e morreu antes de ser retirado e o outro foi lavado para um hospital próximo ao l...