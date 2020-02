Cidades Motorista perde controle de carro na BR-153, bate em árvore e passageira morre Mais duas pessoas ficaram feridas

Uma mulher de 28 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente, na madrugada deste domingo (23), na BR-153, próximo a Panamá, no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um VW Gol quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e só parou quando bateu em uma árvore. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu...