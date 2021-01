Cidades Motorista perde controle da direção e invade posto de combustíveis em Águas Lindas de Goiás Corpo de Bombeiros foi acionado, isolou a área e realizou resfriamento preventivo com jato neblinado, visto que houve vazamento de aproximadamente dez litros de gasolina e etanol

Uma motorista perdeu o controle da direção, invadiu um posto de combustíveis e bateu contra outro veículo, que estava abastecendo, e também na bomba de combustível, na noite desta quinta-feira (31), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado, isolou a área e realizou resfriamento preventivo com jato neblinado, visto ...