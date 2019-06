Cidades Motorista perde controle da direção e invade farmácia em Goiânia Estabelecimento fica na Avenida Castelo Branco, no Setor Coimbra. Não houve feridos, apenas danos materiais

Um carro invadiu uma farmácia, na manhã desta quarta-feira (12), na Avenida Castelo Branco, no setor Coimbra, próximo à Praça Ciro Lisita, em Goiânia. A motorista teria perdido o controle do veículo e bateu no estabelecimento comercial. Não houve feridos apenas danos materiais. Uma equipe da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) está a cami...