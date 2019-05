Cidades Motorista perde controle da direção e carro capota na GO-403, em Senador Canedo Condutor saiu ileso do acidente

O motorista de um Chevrolet Prisma perdeu o controle da direção e capotou o veículo, na manhã desta quinta-feira (23) na GO-403, na região conhecida como Mãozinha, em Senador Canedo, no sentido Goiânia. O condutor saiu ileso do acidente. Ainda neste trecho foi registrado outro acidente. Uma motociclista também perdeu o controle do veículo e caiu. Ela sofreu ferime...