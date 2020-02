Cidades Motorista perde controle da direção e caminhão tomba na GO-020, em Goiânia Caminhoneiro saiu de Piracanjuba e seguia para a Ceasa, onde iria comprar verduras para revender

Um caminhão com quatro pessoas tombou, na madrugada desta segunda-feira (10), no canteiro central da GO-020, no Jardim Goiás, próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O motorista saiu de Piracanjuba e seguia para a Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), onde iria comprar verduras para revender. No caminho, ele perdeu o controle do veículo e tomb...