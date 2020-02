Cidades Motorista perde controle da direção e cai em vala em Aparecida de Goiânia, veja vídeo Vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado com arranhões para a Unidade de Pronto Atendimento Geraldo Magela, no Parque Flamboyant

Atualizada às 10h17. Um motorista de 38 anos ficou ferido após cair com o carro dentro de uma vala, na manhã desta quinta-feira (27), em uma pedreira na Rua Vasco dos Reis, na Vila São Jorge, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Um passageiro, que estava no veículo, saiu ileso do acidente. O construtor de piscinas, José Neto Guimarãe...