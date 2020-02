Cidades Motorista perde controle da direção e cai em vala em Aparecida de Goiânia Vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e há suspeita de fratura em um dos membros inferiores e arranhões na cabeça

Um motorista, com aproximadamente 38 anos, ficou ferido após cair com o carro dentro de uma vala, na manhã desta quinta-feira (27), em uma pedreira na Rua Vasco dos Reis, na Vila São Jorge, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A vítima conduzia o veículo quando perdeu o controle da direção e caiu no barranco de aproximadamente sete metros...