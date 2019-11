Cidades Motorista perde controle da direção e atropela dois em Goiás Acidente aconteceu na noite deste domingo (24) no Jardim Ingá

Um motorista suspeito de embriaguez perdeu o controle do veículo, invadiu um bar e atropelou duas pessoas, na noite deste domingo (24), no Jardim Ingá, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. As vítimas estavam sentadas em uma mesa dentro do estabelecimento quando o veículo bateu contra os dois. O homem de 42 anos teve fraturas nas pernas e nas costelas. A mulh...