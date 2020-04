Cidades Motorista morre e passageiro fica ferido em acidente na BR-050, em Campo Alegre de Goiás Carro ocupado pelas vítimas colidiu com um objeto estático na pista

No início da tarde deste sábado (18), um acidente na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, levou à morte de um motorista e um passageiro ficou feiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas saíram de Santa Cantarina e seguiam rumo à Brasília. O veículo teria colidido com um objeto estático, saiu da pista e capotou diversas vezes. A PRF informou que os...