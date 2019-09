Cidades Motorista morre e passageiro fica ferido após capotamento na GO-244, em Porangatu Acidente aconteceu na tarde deste sábado (21) e condutor veio a óbito no local

Um homem de 46 morreu e outro de 59 anos ficou ferido após um capotamento no acostamento da GO-244, em Porangatu, no início da tarde deste sábado (21). Segundo informações iniciais, os dois voltavam de um compromisso de trabalho, quando o motorista perdeu o controle do veículo. O carro capotou, o condutor morreu no local e ambos ficaram presos nas ferragens. O r...