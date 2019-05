Um homem morreu após ter um mal súbito enquanto dirigia um caminhão, na madrugada de hoje (23), na Avenida 24 de Outubro, no setor Campinas, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o motorista estava com um passageiro quando começou a reclamar de fortes dores no peito próximo a Praça Joaquim Lúcio. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em uma loja de locação de ternos e vestidos. De acordo com a PC, o motorista morreu devido ao mal súbito e não por conta da batida. Já o passageiro, não sofreu nenhum tipo de ferimento.