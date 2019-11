Cidades Motorista morre após perder controle da direção e bater contra árvore em Goiás Corpo do condutor ficou preso entre as ferragens

Um motorista morreu em um acidente de trânsito, na tarde deste domingo (17), no km-281 da BR-153, em Nova Glória, na região Central de Goiás. A vítima de 60 anos perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra uma árvore. O condutor morreu antes da chegada do socorro. O corpo ficou preso entre as ferragens do veículo e foi necessária a ajuda dos bombei...