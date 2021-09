Cidades Motorista morre após colisão entre caminhões na GO-206, em Quirinópolis Condutor foi encontrado preso às ferragens

O motorista de um caminhão morreu nesta quinta-feira (30) depois de bater contra outra carreta na GO-206, em Quirinópolis. As informações são do Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, o corpo do condutor foi encontrado preso às ferragens. Após os procedimentos de perícia por parte da Polícia Técnico Científica, os bombeiros militares iniciaram o procedimento de des...