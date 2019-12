Cidades Motorista morre após carro ser atingido por caminhão em rodovia de Maurilândia De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, acidente ocorreu após condutor atravessar a pista da BR-452 em sentido proibido. Homem, de 39 anos, morreu no local

Um homem, de 39 anos, morreu após o carro que dirigia ser atingido por um caminhão, na BR-452, no trevo de Maurilândia, no Sudoeste do Estado, na tarde desta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no KM 65 da rodovia, quando o condutor atravessou a pista em sentido proibido. O veículo, de modelo Fiat Uno, foi atingido latera...