Cidades Motorista morre após caminhão com cana-de-açúcar cair em ribanceira na região Sudoeste do Estado Acidente aconteceu entre Santa Rita do Araguaia e Portelândia. Corpo de vítima precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Um motorista de 53 anos morreu, na noite deste domingo (16), após o caminhão que ele conduzia sair da pista e cair em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros no KM 316, da BR-364, entre Santa Rita do Araguaia e Portelândia, na Região Sudoeste do Estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu por volta das 20 horas em um trecho de ace...