Cidades Motorista morre após caminhão cair no Rio Meia Ponte, em Itumbiara Segundo a Polícia Rodoviária Federal, queda ocorreu após vítima, de 62 anos, realizar manobra para evitar colisão com veículo de passeio. Homem foi socorrido, mas não resistiu

Um motorista, de 62 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (18), após a carreta que conduzia cair dentro do Rio Meia Ponte, na BR-452, entre Itumbiara e Bom Jesus de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava pela ponte sobre o rio e teve de realizar uma manobra para não colidir com um carro de passeio, que vinha na direção contrária. C...