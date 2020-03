Cidades Motorista morre após bater em blocos de concreto na Rua 87, em Goiânia Condutor chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos

O motorista de um carro, ainda não identificado, morreu após invadir uma área interditada para obras do BRT, no fim da madrugada desta quinta-feira (12), na Rua 87, no setor Sul, em Goiânia. A vítima dirigia o veículo, com outros dois passageiros, quando perdeu o controle da direção após bater nos blocos de concreto que bloqueavam a pista. O condutor chegou a re...