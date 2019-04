Vida Urbana Motorista morre após bater carro contra poste no Setor Alto da Glória, em Goiânia Moradores da região escutaram o barulho e ajudaram o homem a sair do carro; mas ele não resistiu aos ferimentos

Um homem de 30 anos morreu após bater o carro que conduzia contra um poste, no fim da madrugada desta quarta-feira (10), na Avenida Eurico Viana, no setor Alto da Glória, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, Marcos Vinicius de Araújo Praga perdeu o controle do veículo e bateu na estrutura. Moradores da região escutaram o barulho e ajudaram o homem a sair do carro. E...