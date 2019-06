Um motorista, ainda não identificado, morreu em um acidente, na noite deste domingo (9), na BR-153, em Jaraguá, na região Central do Estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor seguia sentido Anápolis – Jaraguá quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra uma carreta, carregada com bagaço de cana, que seguia no sentido contrário.

Após a colisão, o VW Gol foi arrastado por cerca de 40 metros e repartido várias vezes. De acordo com a PRF, o corpo do condutor ficou mutilado. Após isso a carreta tombou e a carga se espalhou pela pista, que ficou interditada até por volta das 4 horas desta segunda-feira (10).

O motorista da carreta foi submetido ao teste do etilômetro e ficou comprovado que ele não estava embriagado. A PRF informou ainda que várias latas de cerveja foram encontradas junto aos destroços do VW Gol. Ainda de acordo com a PRF, após a colisão um caminhão guincho, que seguia no mesmo sentido do carro, acabou atingindo o veículo.

Embriaguez

Nos primeiros nove dias de junho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já flagrou 83 motoristas embriagados nas rodovias que cortam o Estado, destes 22 foram presos. Segundo a PRF, a quantidade de casos seria por conta do mês de festividades e das férias escolares.

De janeiro a maio desse ano foi registrado 846 casos de motoristas embriagados com 106 presos. Só durante a campanha Maio Amarelo 2019, foram 142 multas por esse tipo infração e 21 prisões. Um crescimento de 18% comparado ao com o mês do ano passado.