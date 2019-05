Vida Urbana Motorista invade jardim de hospital em Goiânia e abandona carro Acidente ocorreu na madrugada deste sábado (4). Proprietário da clínica particular registrou caso na central de flagrantes

Um motorista derrubou a grade e invandiu jardim de um hospital particular na madrugada deste sábado (4), na Avenida Padre Orlando de Morais, no Parque Amazônia, em Goiânia. A Polícia Militar teve acesso a imagens de segurança que mostram o momento do acidente. Cinco pessoas estavam no carro, chegaram a tentar empurrar o veículo mas desistiram e o abandonaram no loc...