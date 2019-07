Cidades Motorista fica ferido após tombar carreta carregada com etanol em Goiânia Acidente aconteceu no Setor Santa Genoveva, em Goiânia e condutor foi encaminhado ao Hugo

Uma carreta carregada com etanol tombou, na tarde deste domingo (6), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. O acidente aconteceu na Alameda 4, em frente ao aeroporto da capital enquanto o condutor tentava fazer uma rotatória. O homem sofreu fraturas no crânio, braços, pernas e teve uma contusão no pescoço. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital d...