Cidades Motorista fica ferido após invadir complexo esportivo em Goiânia Homem dirigia um Ford KA e quase entrou em uma quadra de futebol

Um motorista de 38 anos ficou ferido na manhã deste sábado (25), após invadir, com o carro, um complexo esportivo no setor Goiânia II, na Capital. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Pedro Paulo de Sousa com Boulevard e o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o resgate. O condutor do Ford KA sofre algumas lesões moderadas na cabeça e foi encaminhado p...