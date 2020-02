Cidades Motorista fica ferido após dormir ao volante e bater em poste de energia no Setor Bueno Bombeiros informou que o homem estava voltando do trabalho quando adormeceu

Um homem ficou ferido após dormir ao volante e bater em um poste de energia elétrica, na manhã desta terça-feira (25), na Avenida T-1, no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teria trabalhado a noite inteira e voltava para casa quando adormeceu e bateu contra a estrutura. Ele sofreu algumas lesões no ombro e foi socorrido pela corpor...